Утро началось с анекдота, размещенного на одном из армянских сайтов. А тем не менее, для соседушек наших был великий «повод» для радости и национальной гордости (кстати, новость распространилась во всех ведущих армянских СМИ). Итак, собственно, преамбула: в заметке говорится о том, что Фейсбуке появилось видео очередного «захватывающего восхождения на библейскую гору Арарат путешественниками из Армении». Особо отличился альпинист (а позже вы, читатели, узнаете – чем именно), который буквально доползает последние метры до вершины Арарата и водружает на нем флаг Армении. «С победным криком» – особо отмечено в заметке.

Бумагомараки также отмечают о поросячьем восторге комментаторов видео, заявивших, что «каждый может достигнуть поставленной цели при проявлении подобного желания и упорства».

Отметим, что ранее армянские СМИ уже сообщали о водружении флага «великой Армении», но не армянскими путешественниками, а жителем калифорнийского города Глендейл Энтони Ганиме, совершившим восхождение на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, и развернувшим на этой вершине армянский флаг.

Мы не в курсе, как именно поднимал флаг Энтони Ганиме, все же Килиманджаро – не Агрыдаг, там вершины покруче будут. Но не скроем, что видео, размещенное в социальной сети Фейсбук, от души позабавило и рассмешило до слез всех, кто успел посмотреть на «подвиг» безымянного армянского «героя», ползущего по совершенно ровной равнине, покрытой снегом, по которой совершенно спокойно и не спеша прогуливаются туристы (которые в его планы явно не входили).

Мы не знаем, как на этот анекдот посмотрели армяне, хотя судя по пафосной статейке, накатанной на скорую руку ура-кричащим носатым журналюгой, мозги которого (если они имеются вообще) замешаны на армянском «поцриотизме» можно понять, что наши соседи все поголовно думают одинаково.

Непонятно также — почему телодвижения армянского «альпиниста» с флагом, с трудом ползущего пузом по утоптанному снегу на «труднодоступной вершине» были названы «героизмом» — все это тайна, покрытая мраком. Но у пользователей азербайджанского сегмента социальной сети Фейсбук сложилось мнение, что этот самый «герой-альпинист» либо пьян, либо обкурен.И потому – в силу своего неадекватного состояния – он попросту перепутал равнину с отвесной горной грядой, и пополз, охваченный маниакальным желанием «прославить великую Армению», успешно используя вместо альпенштока собственный нос.

Конечно же, мы понимаем, что мания величия и собственной «значимости» – это из области шизофрении, свойственной представителям «древнего» народа, претендующего на находящуюся на территории Турции гору Агрыдаг. Но неужели там все так плохо у всех? И это не злорадство, а факт, ибо армянские комментаторы, восхищающиеся «упорством и мужеством» армянского альпиниста, ничем от «героя», ползущего на пузе по равнине, не отличаются. А что касается «победного крика», о котором упомянули армянские журналисты (но в кадре такового не было слышно), нам остается полагать, что им, скорее всего, была пьяная отрыжка (наверняка вызвавшая лавину в горах).

С учетом вышесказанного (и показанного) остается ждать с нетерпением других забавных анекдотов (желательно с видеофактами), доказывающих, что наши соседи в попытке «стать великими», впадают в полное ничтожество, что не может не радовать. Остается только пожелать им успехов в этом «великом деле».

Яна Мадатова

Minval.az