Заместитель председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуад Гахраманлы подал в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он объяснил свой шаг тем, что «не хочет нанести вред имиджу партии».

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«Все обвинения в мой адрес искажены, я жил в напряженной семейной обстановке на протяжении последних 4-5 лет. Я сожалею о случившемся. Мое напряженное состояние в то время вызывало у детей моральную травму. Высказывания Сельджан также являются эмоциональной реакцией вызванной этой травмой».

Гахраманлы отметил, что в последнее время он пытался наладить отношения со своей женой, залечить старые «раны».

«Я не считаю нужным вступать в полемику по высказываниям моей дочери, которые она опубликовала, а также выяснять реальные мотивы написанного», — заявил Фуад Гахраманлы.

Отметим, что 19 сентября, дочь Гахраманлы — Сельджан Йагмур опубликовала в соцсетях откровения, из которых стало известно, что ее отец на протяжении последних десяти лет издевался над ней и ее матерью. Она также подчеркнула, что председатель ПНФА Али Керимли был в курсе этой, непростой обстановки, в семье своего заместителя. Она завершила свой статус заявлением, что публично отрекается от своего отца.

После этой публикации, жена Гахраманлы Зюмрюд Йагмур и другая дочь Санай Йагмур также подтвердили случаи насилия в их семье.