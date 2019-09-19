Дочь заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы Сельджан Ягмур поделилась публикацией на странице в Facebook.

В публикации С.Ягмур рассказала о насилии со стороны Фуада Гахраманлы по отношению к жене и своим детям, сообщает АПА.

«Пишу об этом не как дочь заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы, а как человек…

Знаю, что за эту публикацию меня осудят даже прогрессивные люди, «потому, что он твой отец». Потому, что я должная стереть из воспоминаний то, как мой отец ломал пальцы моей матери. Потому, что он кормил меня, вырастил и т.д…

С 2009 года мы живем в ужасе. Каждый день насилие, кровь, угрозы, поломанные кости. Но сейчас ситуация изменилась, мы оба в таком возрасте, что «отниму у тебя детей» не срабатывает, а человек в таком состоянии, что его угрозы не действуют. Мама подала заявление о разводе, в течении нескольких месяцев развод состоится…

Но прежде всего хочу сообщить, что я отрекаюсь от своего отца…»

Фуад Гахраманлы на своей странице в Facebook написал, что аккаунт его дочери Сельджан Ягмур взломан: «Fb-страница моей дочери взломана, все, что написано от ее имени, к ней не относится».

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