Мы в курсе и обсуждаем этот вопрос, заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян, говоря о предложении Баку об обмене содержащихся в Азербайджане двух граждан Армении на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

«Учитывая деликатность вопроса, мы выступим с публичным заявлением, когда будем близки к решению», — приводят его слова армянские СМИ.

Как сообщал «Минвал», вчера Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан заявила, что Баку готов обменять граждан и военнослужащих Армении Карена Казаряна, арестованного за террористические и провокационные деяния на территории Азербайджана, и Араика Казаряна, добровольно сдавшегося армии Азербайджана в Физулинском направлении фронта, на взятых в заложники в оккупированном Кельбаджарском районе в 2014 году и незаконно осужденных Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Minval.az