В апреле 2016 года Азербайджан предложил армянской стороне освобождение имеющихся у сторон пленных согласно принципу обмена «всех на всех», а также взятых в будущем в плен или заложники, в том числе, возвращение тел погибших, не позднее трех дней, при посредничестве соответствующих международных организаций.

Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Но согласно информации, распространенной в последнее время в СМИ, армянская сторона сообщила, что Азербайджан не готов к обмену взятых в заложники в оккупированном Кельбаджарском районе в 2014 году и незаконно осужденных Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на граждан и военнослужащих Армении Карена Казаряна, арестованного за террористические и провокационные деяния на территории Азербайджана, и Араика Казаряна, добровольно сдавшегося армии Азербайджана в Физулинском направлении фронта.

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан еще раз заявляет, что во время встреч руководителей Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также министров иностранных дел и во время обсуждений, проведенных Госкомиссией в 2017 и 2018 годах с соответствующими международными организациями неоднократно выражала встречной стороне свою принципиальную позицию в связи с обменом пленных и заложников в формате «всех на всех».

Госкомиссия в очередной раз официально проинформировала международные организации о готовности к обмену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на Карена Казаряна и Араика Казаряна 11 сентября 2019 года.

Государственная комиссия заново сообщает, что Азербайджан всегда соблюдает нормы и принципы международного гуманитарного права, принимает обмен военнопленными между Россией и Украиной седьмого сентября 2019 года как акт исключительного человеколюбия, и по примеру этого акта гуманизма, в очередной раз заявляет, что является сторонником освобождения военнопленных Азербайджана и Армении в короткий срок на основе того же принципа.

Minval.az