Азербайджан не рассматривает участия в Организации коллективной безопасности (ОБКБ) в качестве наблюдателя. Об этом заявил завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу «Real».

«Азербайджан на данный момент не рассматривает участие в ОДКБ в какой-либо форме, в том числе в качестве наблюдателя»,- подчеркнул Гаджиев.

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Гаджиев отметил, что Азербайджан имеет тесные дружеские и партнерские отношения со всеми странами-членами ОДКБ, в том числе, в военной и военно-технической сфере, за исключением Армении.

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что в данной перспективе в Баку не рассматривается вопрос участия в организации, «Азербайджан пристально наблюдает за деятельностью ОДКБ и обсуждаемыми организацией вопросы».

По его словам, «все это настолько стало фобией в Армении, что в Ереване выносят данный вопрос на обсуждение при отсутствии какого-либо официального обращения со стороны Баку».

Накануне вице-премьер России Юрий Борисов не исключил возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ.

Minval.az