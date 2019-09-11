Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».

«В человеческом сообществе наложено табу на поедание друг друга, поэтому любое переступание запретной черты чревато», — сказала ведущая. Она добавила, что трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни. «Каннибализм — это преступление, и преступлением должен и остаться», — заключила Малышева.

Коллега Малышевой по программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус согласился с ведущей в том, что каннибализм аморален. «Это маразм какой-то», — сказал он.

Ранее Продеус заявлял, что «если отвлечься от этических и моральных норм», каннибализм не опасен для здоровья. Он объяснил это тем, что человечина ничем не отличается по составу от другого мяса, а нанести вред может лишь мясо зараженного инфекцией человека.

Малышева и Продеус дали комментарий в связи с тем, что в российских СМИ появились новости о предложении шведского ученого Магнуса Содерлунда. Во время посвященного еде саммита Gastro Summit в Стокгольме он рассказал, что допускает употребление в пищу мяса мертвых людей. По мнению ученого, табу в отношении каннибализма можно пересмотреть ради того, чтобы снизить эффект глобального потепления.

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