На выступлении на научном симпозиуме Gastro в столице Швеции профессор Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти. В частности, на мероприятии обсуждался вопрос, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем. По мнению Содерлунда, употребление такого мяса могло бы помочь спасти человеческую расу, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.

При этом, как считает ученый, нынешние «консервативные» табу против каннибализма со временем могут измениться, если люди просто попробуют есть человеческую плоть, сообщает телеканал «НТВ».

На вопрос, готов ли ученый сам попробовать такую пищу, Содерлунд ответил, что чувствует некоторую нерешительность, но тем не менее открыт для этой идеи.

Также он предложил такие варианты, как поедание домашних животных и насекомых.

Однако, как показывает история, каннибализм потенциально опасен для здоровья. К примеру, племя в Папуа-Новой Гвинее практиковало поедание своих мертвецов до 1960 года, но такая практика привела к эпидемии болезни куру, также известной как «смеющаяся смерть» и заканчивающейся летальным исходом. По данным Национальной медицинской библиотеки США, это заболевание вызывается инфекционным белком из пораженной ткани головного мозга человека.

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