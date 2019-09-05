Продолжается лечение солдата Бабаева Гасана Адиль оглы 2000 года рождения, получившего пулевое ранение в прошлом месяце в результате нарушения режима прекращения огня в районе Нахчыванской АР азербайджано—армянской границы.

Об этом в четверг сообщил Trend сам Бабаев Гасан. По его словам, несмотря на перенесенную тяжелую операцию все идет нормально, лечение продолжается.

«Слава богу, я выздоравливаю. Операция длилась больше четырех часов. Пуля задела коронарный сосуд на правой ноге и по этой причине была сделана его пересадка. Ранены обе ноги и в настоящее идет заживление»,- сказал солдат.

Напомним, что около 21:30 15 августа в результате грубого нарушения режима прекращения огня в районе Нахчыванской АР азербайджано-армянской границы был ранен наш военнослужащий.

Согласно информации пресс-службы Отдельной общевойсковой армии, солдат срочной службы Бабаев Гасан Адиль оглы 2000 года рождения, во время проведения инженерных работ в направлении Садаракского района Нахчыванской АР был ранен пулей снайпера в область правого бедра. Раненному солдату немедленно была оказана медицинская помощь, и в настоящее время угроза его жизни отсутствует.

Minval.az