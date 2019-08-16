15 августа около 21:30 в результате грубого нарушения режима прекращения огня Вооруженными силами Армении в Нахчыванском направлении ранение получил азербайджанский солдат, передает региональное агентство Nuhçıxan со ссылкой на сообщение Отдельной общевойсковой армии.

Уточняется, что в результате открытого армянским снайпером огня ранен солдат Бабаев Гасан Адиль оглу (2000 г/р), призванный на срочную военную службу из города Нахчыван.

Раненому сразу была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Minval.az