Футбольный клуб «Сумгайыт» принес свои извинения за инцидент, произошедший в матче с «Нефтчи» в ходе III тура Премьер-лиги Азербайджана.

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Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении клуба.

«Мы всегда были сторонниками честной игры, взаимоуважения, считали недопустимым проявление агрессии на поле и за его пределами. Мы приносим извинения футбольной общественности страны за инцидент, произошедший на поле на последних минутах матча «Нефтчи» – «Сумгайыт», — отмечается в официальном заявлении клуба.

Minval.az