В матче III тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между ФК «Нефтчи» и «Сумгайыт» после победного гола хозяев произошла потасовка между игроками.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в добавленное время, между защитником хозяев Антоном Кривоцюком и капитаном гостей Вургуном Гусейновым. По сообщению, В.Гусейнов ударил по лицу Кривоцюка, показавшего неприличный жест, после чего арбитр удалил с поля обоих игроков.

Отметим, что в ходе инцидента наставник бакинского клуба Этибар Тарвердиев также ударил тренера гостей Айхана Аббасова. После финального свистка А.Аббасов направился в сторону Э.Тарвердиева, однако, последний, стараясь разрядить обстановку, обнял и поцеловал коллегу.

Отметим, что матч завершился победой «Нефтчи» со счетом 2:1.

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