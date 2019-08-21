ОАО «Азеришыг» прокомментировало ситуацию с освещением некоторых улиц в ночное время и отключением света на центральных дорогах в дневные часы.

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Основная обязанность структуры является обеспечение населения электричеством в устойчивом, качественном и безопасном режиме, говорится в сообщении ОАО.

Как отметил источник, освещение улиц не входит в функции ведомства.

«Потребность в электричестве Управления уличного освещения полностью обеспечивается», — сообщили в ведомстве.

Minval.az