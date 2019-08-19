Депутат Милли Меджлиса Игбал Мамедов внес ясность в информацию, распространяемую в СМИ в связи с инцидентом в центре отдыха и туризма Relax.

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Как сообщил АПА депутат И.Мамедов, учредителем и руководителем центра отдыха и туризма является его брат Мамедов Чингиз Нариман оглу.

«Я глубоко сожалею о произошедшем в центре отдыха инциденте и решительно осуждаю действия сотрудников центра. После возвращения из отпуска мне сообщили об этом. В целях содействия проводимого Министерством налогов расследованию будет обеспечено представление в ревизионную комиссию необходимых документов. Надеюсь, что в отношении лиц, допустивших нарушение закона, будут приняты решения в соответствии с законом», — сказал он.

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