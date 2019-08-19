В связи с инцидентом, произошедшим в центре отдыха «Relax» в Лерике, задержаны 6 человек.

Как сообщает АПА, вчера группа лиц, представленных в руководстве центра отдыха «Relax», оказала сопротивление приехавшим туда для инспекции сотрудникам Министерства налогов. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Несмотря на это, представителям государственной организации не позволили выполнить свой служебный долг, и возник конфликт.

В результате совместных мероприятий, осуществленных налоговыми органами, Министерством внутренних дел и органами прокуратуры были задержаны 6 человек, включая руководителя центра отдыха, сына депутата Игбала Мамедова Миргамида Нариманлы.

Миргамид Нариманлы, его близкие родственники Орхан Нариманлы, Первиз Аскеров, Фамиль Иманов, Рагим Шахвердиев и Амиль Аббасов содержатся в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД.

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