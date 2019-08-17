Продвижение азербайджанских пограничников и взятие высот в направлении Газахского района указывает на желание президента Ильхама Алиева возобновить переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху, однако смена контроля над участками границы может привести к эскалации конфликта, заявили опрошенные «Кавказским узлом» политологи и военные обозреватели.

Как уже сообщал «Минвал», 14 августа азербайджанские пограничники заняли новые позиции на нейтральной полосе границы с Арменией в Газахском районе.

Изменения на линии соприкосновения имеют тактическое значение, а не стратегическое, считает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

«Боестолкновения в Газахском районе уже имели место, и нынешние маневры – далеко не первые», — сказал он. По словам Фельгенгауэра, ситуация опасная. Хотя конфликт находится не в активной фазе, но носит тлеющий характер, и военные действия постепенно распространяются на другие территории. Он считает, что в ближайшем будущем стоит ожидать эскалации конфликта, который будет идти в направлении севера. «Сейчас, по моему мнению, конфликт сдерживается российской стороной», — сказал Фельгенгауэр.

«За годы противостояния у сторон накопилась взаимная ненависть. Однако с азербайджанской стороны она носит особенно отчаянный характер», — продолжил Фельгенгауэр.

Газахский район Азербайджана расположен на севере страны и находится в удалении от Нагорного Карабаха, то есть вдалеке от реальных боевых действий, рассказал доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, целью маневра является «умеренная провокация» со стороны Баку, которая должна сподвигнуть Ереван на возобновление переговоров по Карабаху.

«Азербайджан, обозначая угрозу там, где нет территориального спора, ищет способ оказать давление на Армению, чтобы та пошла на уступки», — сказал он. По словам Перенджиева, «позиция Еревана проста и понятна – уступать Нагорный Карабах он не собирается и на компромиссы не пойдет». В этой связи Баку показывает, что раз армяне могут взять под контроль азербайджанские территории, то азербайджанцы способны захватить иные земли, пока нейтральные, не имеющие отношения к карабахскому конфликту, отметил он. «Это «провокация» с целью активизировать переговоры», — считает Перенджиев.

В ответ на действия Азербайджана Армения «будет возмущаться» и «обратится в Организацию Договора о коллективной безопасности», на что будет вынуждена отреагировать Россия, подметил политолог. Впрочем, однозначной поддержки от нее не получит ни одна из сторон, уверен Перенджиев. «Инцидент вновь создаст напряженность, но вряд ли приведет к крупному обострению», — считает он.

Военный обозреватель Александр Гольц не исключил, что продвижение пограничников может стать поводом для серьезной эскалации конфликта, образования новой вехи военного противостояния. «Разумеется, есть опасения. Это характерно для квазиконфликтов, когда, исходя из внутренних соображений, одна из сторон начинает военные маневры, тем самым поднимая ставки. Затем остальные участники конфликта бегут эту сторону успокаивать, и если не удается, то напряженность неминуемо возрастает», — сказал он.

Сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов отметил, что «зона боевых действий расширяется, и это продуманная стратегия Азербайджана».

«Таким образом Баку пытается добиться уступок по Карабаху… По-видимому, Азербайджан считает, что сейчас внутриполитическая ситуация в Армении не самая благоприятная, что сыграет на руку Баку», — отметил он. «Наблюдается рост напряженности по всей границе – стороны пока не дошли до артиллерии, но во всю применяют автоматы и пулеметы», — отметил он.

Minval.az