Как уже сообщал «Минвал», в Баку в пятницу пропали без вести малолетние брат и сестра — Мирзаева Мелек Рагим гызы 2013 года рождения и Мирзаев Рахиль Рахим оглу 2012 года рождения.

В беседе с журналистами мать детей Чичек Асланова сказала, что считает себя виновной в случившемся:

«Детей похитили по моей вине. В кафе, где я работаю, пришла одна женщина и сказала, что она голодна. С ней был ее ребенок. Она сказала, что она родом из Барды, и что после смерти мужа братья отвернулись от нее. Я дала ей еды и сказала, что иногда она может приходить ко мне домой, чтобы искупаться. Привела их к себе домой, накормила их. Ночью мы легли спать. Когда я утром проснулась, то увидела, что ребенок этой женщины все еще спит, и мне стало жалко его будить. Я сказала ей, что иду на работу и вернусь вечером, и добавила, чтобы они поели и ушли. Затем я пришла на работу, но испытывала чувство беспокойства, поэтому попросила живущую рядом знакомую пойти ко мне домой проверить все ли в порядке. Знакомая пошла ко мне домой и сообщила мне, что эта женщина похитила моих детей. На камеру попало, как она уводит их. У полиции есть эта запись, они проводя расследование», – цитирует ее слова Unikal.org.

Тем, кто располагает какой-то информацией о детях, просьба позвонить по номеру 055-904-99-99.

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