В Баку пропали без вести малолетние брат и сестра.

Как сообщает АПА, Мирзоев Рахиль Рагим оглу (2012 г.р.) и Мирзоева Мелек Рагим гызы (2013 г.р.), проживающие по адресу Бинагадинский район, 3-я промысловая улица, корпус 76 пропали без вести, играя во дворе. В момент происшествия их мать была на работе.

В связи с пропажей детей поступило обращение в 43-е отделение Бинагадинского районного управления полиции.

Тем, кто располагает какой-то информацией о детях, просьба позвонить по номеру 055-904-99-99.

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