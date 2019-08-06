Официальный Баку отреагировал на провокационного заявления премьера Армении Никола Пашиняна о том, что оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана является «неотъемлемой частью Армении».

«Мы категорически отвергаем заявление «Карабах – это Армения», озвученное премьер-министром Армении во время незаконного визита в Ханкенди. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Нагорный Карабах – это историческая земля Азербайджана и его неотъемлемая часть». Об этом заявил завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Международная общественность признает и поддерживает территориальную целостность, включая Нагорный Карабах, и суверенитет Азербайджана. Азербайджанское государство и народ никогда не допустят попыток присоединить Нагорный Карабах к Армении и нарушить территориальную целостность нашей страны путем военной оккупации и кровавых этнических чисток, совершенных Арменией.

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Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что оккупированные территории Азербайджана являются Арменией и его призывы присоединить сепаратистский режим к Армении – очередная открытая демонстрация того, что истинная цель Армении — это оккупация.

Призывы присоединить оккупированные территории Азербайджана к Армении должны быть расценены как безответственность и неуважение к международному сообществу и, в частности, к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которые ответственны за урегулирование конфликта переговорным путем», — заявил Гаджиев.

По его словам, Ереван своим деструктивным и провокационным заявлением снова ставит регион лицом к лицу с опасностью и риском, и для того, чтобы уклониться от внутренних проблем специально нагнетает ситуацию

Minval.az