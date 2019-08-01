В Пираллахинском районе Баку совершено самоубийство. Проживающий по ул. С. Багирова (дачный массив «Зиря») Пашаев Этибар Гураш оглу 1970 года рождения сначала изрезал руки, а затем вонзил нож себе в сердце.

Э.Пашаев был доставлен в горбольницу №3, однако врачи не смогли спасти его. Полиция подтвердила факт самоубийства.

Конечно же, о мотиве самоубийства ни слова сказано не было, но как удалось узнать сотруднику издания Minval.az, покойный являлся арендатором ломбарда, вклады в который равнялись порядка 7 миллионам манатов, плюс большое количество золота вкладчиков. По словам источника, давшего информацию изданию «Минвалу», настоящими владельцами ломбарда был вовсе не Э. Пашаев, наложивший на себя руки, а ростовщики братья Алекперовы, о преступной деятельности которых в «Минвале» уже выходило несколько громких статей (но мер по отношению к ним со стороны правоохранительных и судебных органов так и не было предпринято никаких – несмотря на большое количество пострадавших).

По информации источника, вкладчикам долгое время не возвращали вложенных средств. На все вопросы был один ответ: все станет ясно в июле. Сейчас ситуация складывается в пользу настоящих владельцев ломбарда, так как официальный владелец этого заведения умер (или ему помогли умереть), и всю тайну пропавших денег вкладчиков унес с собой в могилу.

Яна Мадатова

Minval.az