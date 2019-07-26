9 членов экипажа с иранского сухогрузного судна “Шабаханг”, который потерпел крушение около порта Лянкяран, были доставлены в Баку.

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По информации АПА, члены экипажа были доставлены в порт Баку на охранном корабле Государственной пограничной службы (ГПС).

В настоящее время они обследуются врачами военного госпиталя DSX.

Отметим, что по данным иранского агентства ISNA, тонущий корабль не относится к судоходному флоту Исламской Республики Иран. Добавлено, что указанный корабль относится к частному сектору Ирана. В то же время было отмечено, что 7 членов экипажа — граждане Ирана, двое — Индии.

Minval.az