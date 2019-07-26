Плавающий под иранским флагом сухогруз «Шабаханг» потерпел бедствие в Каспийском море близ порта города Лянкяран на юге Азербайджана.

Об этом Minval.az сообщили в Государственном морском агентстве.

Сообщается, что сигнал SOS поступил в Национальный центр Государственного морского агентства Азербайджана в 14.10 по местному времени.

На спасательную операцию были привлечены 2 вертолеты МЧС и сторожевой корабль Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению Госпогранслужбы, охраняющий госграницу в южном направлении корабль береговой охраны типа «Туфан» незамедлительно отбыл на место происшествия.

По достижении места происшествия корабль береговой охраны приступил к спасательной операции, спасен экипаж из 9 человек тонущего судна.

После спасения экипажа судно в 16:22 затонуло.

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