Экипаж иранского сухогруза «Шабахянг», затонувшего в результате бедствия на Каспии, вблизи азербайджанского порта Ленкорань, вечером в пятницу будет доставлен в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана.

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«Все 9 членов экипажа сухогруза ориентировочно в 22:00 по бакинскому времени будут доставлены в Баку», — сообщил представитель посольства.

При этом он не стал уточнять состояние членов экипажа. «Пока информации об этом нет. Кроме этого, пока не ясно каким образом и когда они будут отправлены в Иран», — указали в дипмиссии.

Minval.az