Вице-президент компании Xiaomi Ману Кумар Джейн сообщил на своей Twitter-странице о выпуске лимитированной серии смартфонов Redmi K20 Pro (или Xiaomi Mi 9T Pro для европейского рынка). Эта модель станет самой дорогой в истории бренда. Об этом пишет GSMArena.

Модель получила название Redmi K20 Pro Signature Edition. Детальной информации о характеристиках смартфона пока нет.

20 hours to go for #RedmiK20Pro & #RedmiK20

Launching something OUT OF THE WORLD tomorrow! A very special version worth.. hold-your-breath..

₹ 4.8 Lakh! 🤑🤑

What’s so special about this variant? RT if you want to know more! 🔁#Xiaomi ❤️ #FlagshipKiller #BelieveTheHype pic.twitter.com/WJkCI9NjYf

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 16 июля 2019 г.