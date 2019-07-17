Секретная компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам, впервые продемонстрировала свои разработки, сообщает The Verge.

Трансляция презентации велась на ютуб-канале компании. За два года с момента основания Neuralink разработала гибкие «нити», которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных, робота для вживления их, а также специальный чип, ускоряющий передачу. Последний похож на микроскоп и швейную машинку.

Elon Musk’s Neuralink looks to begin outfitting human brains with faster input and output starting next year https://t.co/V3IYkjatTc by @etherington pic.twitter.com/F1IiAR1TR7 — TechCrunch (@TechCrunch) 17 июля 2019 г.

Как отмечает издание, толщина «нитей» составляет от 4-6 микрометра, что значительно тоньше человеческого волоса. Шесть нейронитей содержат 192 электрода, которые робот-хирург вживляет в мозг, избегая кровеносных сосудов, что минимизирует воспалительные процессы. Сигналы, полученные с «нитей», передает на компьютер закрепленное на черепе устройство. По словам Маска, в конечном счете цель Neuralink — «симбиоз» человеческого мозга с искусственным интеллектом.

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