Секретная компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам, впервые продемонстрировала свои разработки, сообщает The Verge.

Трансляция презентации велась на ютуб-канале компании. За два года с момента основания Neuralink разработала гибкие «нити», которые можно встроить в мозг для передачи больших объемов данных, робота для вживления их, а также специальный чип, ускоряющий передачу. Последний похож на микроскоп и швейную машинку.

Elon Musk’s Neuralink looks to begin outfitting human brains with faster input and output starting next year https://t.co/V3IYkjatTc by @etherington pic.twitter.com/F1IiAR1TR7

— TechCrunch (@TechCrunch) 17 июля 2019 г.