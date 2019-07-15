Руководитель пресс-службы «Мегафон» Юрий Ковальчук принес официальные извинения в адрес азербайджанцев и Азербайджанской Республики в связи с ошибкой, допущенной компанией.

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Как передает Report, Юрий Ковальчук назвал Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджанской Республики и извинился перед Азербайджаном.

«Мы исправили ошибку и приносим свои самые искренние извинения. Нагорный Карабах — это неотъемлемая часть Азербайджанской Республики».

Minval.az