«Известная российская телекоммуникационная компания «МегаФон» в очередной раз проявила неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Вопреки международному праву, общепризнанным международным границам и добрососедским и стратегическим отношениям между Россией и Азербайджаном, «МегаФон» в своём прейскуранте вновь указал Нагорный Карабах, который является оккупированной вооружёнными силами Армении территорией Азербайджана, как отдельное государственное образование. Причём, цены на звонки в Азербайджан и в его сепаратистский регион Нагорный Карабах даже разнятся — 20 рублей и 25 рублей, соответственно, что сделано специально для привлечения внимания абонентов компании».

Об этом говорится в заявление от имени главы организаций «Союза Азербайджанцев России», «Союза Азербайджанцев Мира» и «Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда» Физули Мамедова, в связи с провокационными действиями российской компании «МегаФон» в отношении Азербайджана:

««Союз Азербайджанцев России» считает данный поступок компании «МегаФон» возмутительным и явной провокацией, совершенной в интересах армянских сепаратистов. Мы сильно обеспокоены подобным поведением крупнейшей телекоммуникационной компании и резко осуждаем её провокационные действия в отношении Азербайджана.

В связи с этим мы напоминаем, что Российская Федерация, на территории которой «МегаФон» действует как юридическое лицо, признаёт территориальную целостность Азербайджана и считает нашу страну своим самым надёжным стратегическим партнёром в регионе. Доказательством этого, в частности, является то, что недавно в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) парламентская делегация Азербайджана в полном составе голосовала за полноправное возвращение России для участия в работе этой организации. В то же время только половина делегации Армении поддержала решение ПАСЕ о восстановлении прав России в этой организации.

Мы хотим также напомнить, что существует «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», подписанный 3 июля 1997 года в Москве Президентами Азербайджана и России Гейдаром Алиевым и Борисом Ельциным. Провокационные действия «МегаФона» в отношении Азербайджана полностью противоречат духу и букве этого авторитетного межгосударственного Договора.

В «МегаФоне» должны знать, что нет такого субъекта международного права, как самапровозглашённая «Нагорно-Карахабская Республика». Этот регион международно признанная территория Азербайджана и Генеральная Ассамблея ООН приняла четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, в том числе из Нагорного Карабаха.

На этом фоне очень странным выглядит открытое антиазербайджанское поведение «МегаФона». Видимо, в руководстве компании работают симпатизирующие карабахским сепаратистам лица армянской национальности, под влиянием которых «МегаФон» принял решение об отдельном выделении Нагорного Карабаха в своём справочнике цен по видам услуг международной телефонной связи. Всё это делается специально для того, чтобы негативно влиять на российско-азербайджанские отношения, которые сегодня находятся на подъёме.

Нам очень обидно, что провокационные действия в отношении Азербайджана совершила компания, которая очень популярна и любимая среди наших соотечественников. Сегодня услугами «МегаФона» пользуются сотни тысяч азербайджанцев, живущих и работающих в России. Мы призываем руководство компании учесть все эти обстоятельства и прекратить провокационные выходки против Азербайджана», — сказано в заявлении.

Minval.az