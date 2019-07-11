Вокруг религиозных настроений экс-министра транспорта Зии Мамедова, похоже, разгораются самые настоящие страсти. Так, имам мечети Имама Хусейна, председатель общества «Товбе» Гаджи Абдул Абдулов прокомментировал информацию о том, что Зия Мамедов совершает намаз и богослужение, а именно в интервью сайту Demokrat.az имам призвал Зию Мамедова прийти к нему и покаяться, отметив при этом, что Аллах велик и всепрощающий. Гаджи Абдул пожелал, чтобы Зия Мамедов пришел к нему лично и покаялся, тогда Аллах простит его грехи.

«Наверняка, до сих пор Зия Мамедов не зарекался не совершать плохих поступков. Поэтому у него есть грехи. Если Зия Мамедов нарушит свой зарок, он неизбежно будет высечен плеткой: пусть он придет ко мне и даст зарок — в первый и последний раз. Если Зия Мамедов нарушит свой зарок, тогда его обязательно должны высечь плеткой и кнутом. Другого выхода нет», — резюмировал гаджи Абдул.

Не удержался от ехидного комментария в адрес молящегося Зии Мамедова и глава Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз , который призвал экс-министра во время совершения намаза почаще вспоминать провальный проект – Центр интеллектуального управления транспортом:

«Это был один из самых крупных İT-проектов в Азербайджане, а также самый дорогой и провальный. Если бы этот проект был успешным, число аварий на дорогах было бы сведено к минимуму. ЦИУТ, которым управлял Зия Мамедов, было выделено 100 миллионов, однако проект провалился. Где вообще сейчас этот ЦИУТ? Его нет в составе БТА. Куда делась 100-миллионная структура? Интересно, когда Зия Мамедов молится, вспоминает ли он про ЦИУТ?», – заключил с сарказмом Осман Гюндуз.

Minval.az