На днях распространилась информация о том, что бывший министр транспорта Зия Мамедов стал молиться. Отметим, что когда Зия Мамедов еще был министром, тоже просачивалась информация о том, что он и члены его семьи молятся.

Сотрудник газеты «Ени Мусават» связался с экс-министром по телефону и поинтересовался его отношением к этому.

— Зия муаллим, распространилась информация, что вы занялись богослужением, это правда?

— Что за богослужение? Разве я молла? Ты мусульманин?

— Альхамдулиллах, я мусульманин.

— Я тоже говорю Альхамдулиллах, вот и все. Что ты называешь богослужением? Разве это грех? Что вы хотите от меня услышать?

— Любая информация про такого известного человека вызывает интерес. К тому же, это является показательным римером. Когда люди узнают, что Зия Мамедов стал молиться, многие могут последовать вашему примеру. Тем самым Вы дадите толчок положительному процессу.

— Сколько себя помню, я всегда почитал Аллаха и служу ему. Поклонение – долг каждого мусульманина перед Аллахом. Я всегда молился.

— Есть информация, что ваш дед был шейхом…

— Может быть. Совершать намаз — долг каждого верующего мусульманина.

— Главы иностранных государств, премьер-министры, президенты ходят в церкви и мечети и поклоняются. А когда в Азербайджане известные лица совершают намаз, это будто бы вызывает в обществе раздражение. Как вы думаете, почему так происходит?

— К сожалению, это так. В мире всегда оказывалось давление на ислам. Так было в отношении всех новых религий, в особенности в отношении Ислама. Не забывшие обычаи предков люди иногда сторонятся Ислама ради власти или других целей. В мире царит исламофобия. Это очень тонкий вопрос. Поклоняться Аллаху – долг каждого человека, в частности мусульманина.

Все мы должны гордиться, что являемся носителями исламской религии. Я тоже горжусь. Этот мир временный, смерть неизбежна. Аллах предупреждает, что судный день обязательно придет, и человек будет отвечать за свои поступки, будет определено — куда он попадет: в ад или в рай. Надо стараться смыть свои грехи и попасть в рай. В этом мире все мы можем волей-неволей совершить грех. Мы стараемся покаяться и замолить свои грехи перед Аллахом.

— Аллах создал такую совершенную систему, которая позволяет своему слуге смыть грех.

— Аллах велик, его сострадание неисчерпаемо. Но и наказание будет строгим. Да хранит Аллах от этого наказания всех мусульман, азербайджанский народ.

— Как вы смотрите на то, что известные лица ходят в мечеть? Ходите ли вы сами?

— Наш президент господин Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан ханум очень хорошо управляют этой политикой. Они доказывают миру, что у нас есть свобода вероисповедания, носители всех религий обладают терпимостью и толерантностью. В Коране говорится, что к религии нельзя принуждать, каждый волен выбирать религию, это его личное дело. Господин президент и Мехрибан ханум прекрасно проводят эту политику в Азербайджане. Господин президент и Мехрибан ханум побывали в Кербале, вошли в ворота Каабы. Никому не доводится это сделать без позволения Аллаха. Некоторые должностные лица иногда пытаются что-то доказать. Но я считаю, что долг каждого человека перед своей религией – это поклонение.

— Ходите ли вы в мечеть по пятницам?

— Нет, не хожу.

— А члены вашей семьи ходят в мечеть?

— Вы напишите все, что я скажу?

— Конечно.

— Я всегда был верен своему народу и государству и всегда буду верен. Большинство знают мое отношение к людям. Многие знают ту работу, которую я проделал, и оценили ее. Желаю вам удачи в службе родине и народу. Я – носитель идей Гейдара Алиева, долгие годы я был исполнителем проводимой в этой сфере политики господина президента. Я не отойду от этой политики и приверженности. Я не меняю свои убеждения, пусть все знают это.

— Было бы интересно узнать ваше мнение по поводу новых назначений.

— Желаю всем удачи и поздравляю. Все полномочия у главы государства, если он выбрал и назначил, то желаю успехов и поздравляю.

— Не ожидается ли ваше назначение на новую должность?

— Я об этом не думаю.

— У вас нет желания работать, или нет предложений?

— Наверное, я уже выполнил свою миссию. Я был солдатом главы государства то время, которое выделил мне Аллах. Не обязательно занимать должность, обязательно уважать и любить свою родину и народ. Когда приходит время, надо сказать свое слово ради справедливости. Тогда гражданин является хорошим гражданином. Сейчас я тоже простой гражданин, я все читаю, изучаю, местами высказываю свое мнение.

— Есть информация, что вы живете в отчем доме в Уджаре. С чем связано то, что вы живете вдали от Баку?

— Я живу в Азербайджане. По конституции Азербайджана граждане могут жить в любой части республики. Прощайте.

Minval.az