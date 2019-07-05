Балерина Анастасия Волочкова присоединилась к Bottle Cap Challenge. Участники флешмоба, в том числе мировые звёзды, открывают бутылки ударами ноги.
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— Насмотревшись флешмоба западных звёзд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! Причём у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой, — написала Волочкова в посте в «Инстаграме».
Она отметила, что её растяжка и пуанты могут быть полезны в боевых искусствах.
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Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу!💃🏼💪🏻 Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой.👍🏼 Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах.💪🏻 Как вам волочковский маваши?😉 #bottlecupchallenge #сбейпробку #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #утро #флешмоб