Балерина Анастасия Волочкова присоединилась к Bottle Cap Challenge. Участники флешмоба, в том числе мировые звёзды, открывают бутылки ударами ноги.

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— Насмотревшись флешмоба западных звёзд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! Причём у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой, — написала Волочкова в посте в «Инстаграме».

Она отметила, что её растяжка и пуанты могут быть полезны в боевых искусствах.

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