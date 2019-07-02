Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор и актер Джейсон Стэтхем опубликовали в Instagram видеоролики, в которых открывают бутылку, используя только ногу. Так они поддержали новый флешмоб Bottle Cap Challenge, набирающий популярность среди пользователей Сети.



Согласно информации НТВ, задача заключается в том, чтобы ногой отвинтить крышку с бутылки, но при этом сама емкость должна остаться в неподвижном состоянии. Также открытие должно происходить с одного удара с разворота. Пользователи соцсетей выкладывают свои попытки открытия бутылок ногой, используя хештег #bottlecapchallenge.

Участники флешмоба могут пригласить других людей попробовать свои силы. Стэтхем рассказал, что к нему обратился музыкант Джон Майер, который ранее сам успешно справился с испытанием.

Актер же в ответ предложил повторить трюк режиссеру Гаю Ричи и бойцу Джеймсу Мунтасри.

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