Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор и актер Джейсон Стэтхем опубликовали в Instagram видеоролики, в которых открывают бутылку, используя только ногу. Так они поддержали новый флешмоб Bottle Cap Challenge, набирающий популярность среди пользователей Сети.
Согласно информации НТВ, задача заключается в том, чтобы ногой отвинтить крышку с бутылки, но при этом сама емкость должна остаться в неподвижном состоянии. Также открытие должно происходить с одного удара с разворота. Пользователи соцсетей выкладывают свои попытки открытия бутылок ногой, используя хештег #bottlecapchallenge.
Участники флешмоба могут пригласить других людей попробовать свои силы. Стэтхем рассказал, что к нему обратился музыкант Джон Майер, который ранее сам успешно справился с испытанием.
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Excellent job @jasonstatham, I tip my cap to you. I’ll take it from here. I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey
Актер же в ответ предложил повторить трюк режиссеру Гаю Ричи и бойцу Джеймсу Мунтасри.