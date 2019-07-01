Два человека погибли и девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл из-за сотрудника производства, который чистил резервуар для хранения взрывоопасных веществ и случайно застрял в нём. Коллеги вызвали пожарных. Во время спасательной операции и произошёл взрыв. Погибли рабочий и пожарный, который его спасал.

«Лайф» отмечает, что ещё девять спасателей пострадали. Их доставили в медицинские учреждения. Сейчас проводится расследование произошедшего.

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