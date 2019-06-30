Меган Маркл ускоренными темпами зарабатывает себе репутацию обладательницы самого невыносимого характера из всех дам королевского семейства. От герцогини бегут все: секретари, помощники, няни. Согласно контракту, ни одна из тех, кто покинул штат служащих Меган не имеет права давать какие-либо публичные комментарии. Однако в частных беседах ушедшие от герцогини признаются: с ней просто невозможно иметь дело! Информацией делится издание 7Дней.

Последние новости на фронте увольнений из штата Меган: ее покинула уже вторая — за полтора месяца — няня маленького Арчи. Первая ушла всего через две недели после начала работы. Ее преемница — на минувшей неделе. В чем причина такой «текучки» кадров? Обе няни признаются по секрету своим приятельницам, что Маркл не давала им сделать ни шага без своего контроля. Она требовала, что каждое ее указание выполнялось абсолютно точно и неукоснительно. Маркл не терпела, когда ей начинали возражать, и ни разу не признала свою неправоту. Герцогиня постоянно вмешивалась в их работу и норовила давать советы. И это при том, что она — всего лишь неопытная молодая мама, а ее няни – квалифицированные работницы со стажем. Но больше всего обеих уволившихся раздражало то, что Меган явно боялась оставлять с ними ребенка наедине. Они воспринимали это, как проявление глубочайшего недоверия. К тому же, обе няни утверждают, что герцогине просто невозможно угодить.

На днях Маркл и ее супруг принц Гарри уже успели нанять няню номер три, имя которой держится в секрете. О ней известно только, что это молодая британка. Между прочим, на нее будет возложена, кроме всего прочего, непростая задача. Новая няня должна будет сопровождать супругов в их запланированном на осень туре в Африку, чтобы присматривать за Арчи, появившимся на свет в мае этого года. Разумеется, если ей удастся продержаться до осени.

Няни, как сообщалось ранее, далеко не единственные особы, покинувшие штат Меган по собственной воле за последний год. Первой сбежала персональная ассистентка герцогини — Мелисса Туабти. За ней последовала личный секретарь Меган — Эми Пикерилл, проработавшая в королевском семействе 17 лет. После чего подала в отставку еще одна секретарша – Хизер Вонг. А в январе этого года уволилась телохранительница Маркл…

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