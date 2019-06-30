Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Прямую трансляцию ведет японское телевидение.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки, находясь по разные стороны от демаркационной линии.

Трамп пересек границу КНДР, став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию. Президент США заявил, что пересечение демаркационной линии и посещение территории КНДР стало для него «огромной честью», сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын также перешел демаркационную линию и ступил на территорию Южной Кореи. Он выразил надежду, что КНДР и США преодолеют все проблемы прошлого и откроют новую страницу в отношениях.

В прошлом КНДР посещали только два бывших американских президента: Джимми Картер (в июне 1994 года и в августе 2010 года) и Билл Клинтон (в августе 2009 года).

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