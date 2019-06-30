Соединённые Штаты направили эсминец «Карни», вооружённый крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров, в Чёрное море. Корабль следует в порт Одессы для участия в военно-морских учениях Sea Breeze.

Согласно данным, опубликованным на сайте Шестого флота США, это пятый «визит» американского военного корабля в Чёрное море, передают российские «Новости».

Уточняется также, что в предстоящих манёврах, которые стартуют 1 июля, примут участие корабли ВМФ Украины, Болгарии, Турции, Румынии и Грузии. Учения будут проходить на суше, на море, в воздухе и под водой.

Minval.az