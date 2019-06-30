Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.

Операция была сделана в частной больнице в Лимассоле, она началась в 15.50, завершилась около 17.30, сообщил министр здравоохранения Константин Иоанну.

«Согласно информации от лечащего врача, ожидается, что примерно через три недели президент Республики вернется в обычном режиме к своим обязанностям», — сказал Иоанну.

По словам лечащего врача Андреаса Панайоту, президент перенес гемиартропластику правого сустава.

«Операция была завершена без каких-либо осложнений. Президент находится в своей комнате. Он в хорошем расположении духа, разговаривает, в стабильном состоянии, и через две-три недели он вернется к своим обязанностям. В течение следующих 48 часов мы будем защищать президента от любой инфекции», — сказал Панайоту.

Анастасиадису 72 года. Он был избран президентом Кипра в 2013 году и переизбран в 2018-м.

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