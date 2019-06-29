Судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должен проходить в Турции, поскольку преступление было совершено в Стамбуле.

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу на итоговой пресс-конференции президент Турции Тайип Эрдоган на саммите G20.

«Распространенный ранее доклад [ООН] раскрывает все детали произошедшего и выявляет множество тем. Я уверен, что США и ООН будут пристально следить за развитием событий вокруг этого дела. Турция будет следить за ним до самого конца. Судебный процесс обычно ведется там, где было совершено преступление. Оно произошло в Стамбуле, поэтому нужно провести процесс в Турции», — отметил он.

Эрдоган также призвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда полностью раскрыть информацию о всех причастных к убийству Хашукджи. По мнению президента, «нет никакого смысла искать преступников где-либо еще».

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