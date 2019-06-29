Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции по итогам его участия в саммите Группы двадцати (G20) в Осаке.

«Я скажу вам, что было честно, а что — нет. Он [президент Турции Тайип Эрдоган] хотел купить ракеты Patriot, но окружение президента [Барака] Обамы сказало: нет. Он все равно хотел купить их, а ему продолжали говорить нет. Он не мог их купить, но они были необходимы ему для обороны. Тогда он обратился к России», — объяснил Трамп.

«Он заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег. Как только он купил их, ему позвонили люди из нашей страны и сказали: послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО», — подчеркнул американский лидер. «Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно», — признал президент США.

«Проблема в том, что он уже купил самолеты [американские истребители-бомбардировщики F-35], и самолеты несовместимы [с С-400] с нашей точки зрения, не с точки зрения совместимости, а с точки зрения национальной безопасности [США]. Так что это полное безумие. Честно говоря, на самом деле это не вина Эрдогана», — добавил американский лидер.

Minval.az