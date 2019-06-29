В Турции вынесен приговор Халилу Аджару, который 2 января 2019 года убил свою возлюбленную, 24-летнюю азербайджанку Ганиру Джаббарову, нанеся ей 55 ножевых ранений.

Как сообщает газета Sabah, 24-летний Х.Аджар был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы. Сам осужденный в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, что преступление было совершено на трассе Тефенни-Чардыр в провинции Бурдур. Пара развлекалась в одном из ночных клубов в районе Караманлы. Затем они сели в такси и поехали домой. В такси между ними завязался конфликт, после чего они вышли из такси. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой Халил Аджар убил азербайджанку, нанеся ей 55 ножевых ранений.

Minval.az