Глава Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников «похвалил» Баку за позицию в вопросе голосования за возвращение России в ПАСЕ.

«Я могу её (позицию – ред.) прокомментировать как честную, открытую и мужественную. Азербайджан не прячет голову в кусты или песок, как страус. Я сейчас нахожусь в Страсбурге и вчера, и позавчера разговаривал с представителями азербайджанской делегации. Знаю, что они честно открыто, проголосовали и всегда себя так ведут. Именно потому, что они знают — и мы их никогда в обиду не даем и не дадим», — сказал он изданию «Москва-Баку».

По его словам, действительно, чаще всего Баку и Москва сталкиваются в международных организациях с одними и теми же проблемами, с одними и теми же попытками подходов к ним.

«Я приведу пример: 6 лет назад против Азербайджана принимали резолюцию, это было нашумевшее дело. Россия тогда бросила всё на защиту стратегического партнера и соседа и одним голосом удалось эту резолюцию опрокинуть и не принять. Я совершенно четко помню, как это было. У нас один человек уже был на пути в аэропорт во Франкфурт и мы его вернули, чтобы он проголосовал. Он успел, приехал и проголосовал. Вот такая была история. О ней азербайджанская делегация тоже знает и помнит. И я с чувством благодарности должен сказать, что Азербайджан никогда где-либо в международных структурах нас не предавал. Он ведет себя достойно и честно», — рассказал Калашников.

Говоря о голосовании армянской делегации, которая обернулась скандалом, Калашников отметил: «Я ценю, знаю, кто и как себя вел. Мы все знаем, все видим, все помним».

Minval.az