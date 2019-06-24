На полях Дня культуры Азербайджана в Ботаническом саду МГУ имени М.В.Ломоносова «Аптекарский сад» вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» рассказала о встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на II Европейских играх в Минске.

«У нас была короткая, спонтанная встреча. Рамзан Кадыров – это очень приятный, искренний, позитивный человек», — сказала она, отметив, что рада тем словам об Азербайджане, которые после их встречи написал глава Чечни на своей странице в Вконтакте.

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Также Лейла Алиева выразила надежду на то, что ей удастся совершить визит в Чечню. «Вместе мы можем сделать много добрых дел, в том числе, в сфере экологии и защиты окружающей среды. Также можно вместе работать с детьми, которые нуждаются в опеке. Надеюсь, что получится посетить республику от Фонда Гейдара Алиева и поучаствовать в подобных социальных проектах», — сообщила вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

«Я знаю, что в Чечне ценят музыку, ведь музыка делает мир лучше. Поэтому возможно и организовать в республике концерт», — добавила Лейла Алиева.

Minval.az