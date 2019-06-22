Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Азербайджан является ближайшим соседом и дружественной для России страной.

«Между нашими государствами сложились и развиваются самые тесные связи во всех сферах. В этом огромная заслуга лидеров России и Азербайджана — президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. У меня установились исключительно тёплые отношения с Ильхамом Гейдаровичем. Поэтому был очень рад встрече в Минске с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым и вице-президентом Фонда Алиева — Лейлой Алиевой»,— сообщил руководитель Чечни на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

По словам Р. Кадырова, Лейла Ильхамовна прекрасно образованная, интеллигентная девушка, которая посвятила свою жизнь распространению в мире идей добра и милосердия.

«И на этом пути она достигла огромных успехов, о чем свидетельствует её избрание послом доброй воли ООН, генеральным координатором молодежного форума Организации Исламская Конференция. Лейла Ильхамовна пишет стихи и редактирует журнал. Всё это способствует созданию положительного имиджа Азербайджана во всём мире. Я с благодарностью поделился своими воспоминаниями от встреч с Ильхамом Гейдаровичем. Мы договорились дать новый импульс дружеским связям между Азербайджаном и Чечней. В этом году будем рады встретить Лейлу Ильхамовну в Грозном, расширим культурные, спортивные, гуманитарные связи»,— написал Р. Кадыров.

Minval.az