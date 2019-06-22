Российские власти аннексированного Крыма предприняли очередную провокацию в отношении Азербайджана. Так, согласно сообщению РИА Новости, «по инициативе азербайджанской стороны» якобы запущены регулярные автобусные рейсы из Баку в оккупированный Симферополь. Агентству об этом сообщил руководитель «ГУП РК» «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.

«Рейсы в Баку запустили в прошлом месяце. Перевозчики будут накатывать маршрут раз в неделю. Маршрут специфический, поэтому перевозчикам нужно понять его целесообразность и объемы перевозок – тогда будет известно количество рейсов», — заявил представитель оккупационных властей.

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Откровенный фейк о том, что могут быть запущены прямые автобусные рейсы из Баку и Минска в аннексированный украинский Крым российские власти запустили еще в начале года, но в Баку уже сразу выступили с опровержением. Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана заявила «Минвалу», что речи об автобусном сообщении между Азербайджаном и аннексированным Крымом не может быть, какие-либо переговоры на эту тему не велись. «Подобными сообщениями определенные силы пытаются вбить клин между Азербайджаном и Украиной», — заявляли в апреле в ведомстве.

Однако вопреки всем опровержениям азербайджанской стороны, оккупационные «власти» захваченного Крыма и российские СМИ продолжают тиражировать «автобусные фейки» практически каждый месяц. И теперь в ситуацию должен вмешаться азербайджанский МИД.

Minval.az