«Между нами остаются достаточно серьезные разногласия. В целом, могу сказать, что предложения все те же. 15 лет мы видим одни и те же идеи, тот же мирный план».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров журналистам после встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне, комментируя новые предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Министр отметил, что в ходе встречи были проведены «интенсивные и глубокие» переговоры, добавив, что сопредседатели предоставили дополнительные документы для более содержательных переговоров.

«В деталях были некоторые разногласия, но как говорят, в обсуждениях самое главное это именно детали. Мы понимаем, что необходимо проявить больше политической воли. Ситуация на линии соприкосновения не должна препятствовать продвижению к декларации или мирному договору», — цитирует главу МИД «Репорт».

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