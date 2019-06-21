20 июня в Вашингтоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов-Российская Федерация, Стефан Висконти-Франция, Эндрю Шофер-Соединенные Штаты Америки) провели консультации между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зограб Мнацаканяном.

Сопредседатели встретились отдельно, а затем совместно с министрами. Они также проинформировали исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера о ситуации на местах и состоянии переговоров по урегулированию. В этих встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

В ходе обсуждений участники обменялись мнениями о последних событиях на местах и основных вопросах процесса урегулирования. Министры иностранных дел разъяснили свои позиции и ожидания в отношении осуществления гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных посредниками в ходе их последней поездки в регион.

С сожалением отмечая недавние жертвы на границе, сопредседатели настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Они призвали стороны подтвердить свою приверженность строго соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от любых провокационных действий, включая использование снайперов и инженерные сооружения вдоль линии соприкосновения и на международной границе.

В ходе беседы с сопредседателями министры иностранных дел сошлись во мнении о важности использования в полной мере существующих прямых каналов связи для оперативного реагирования с целью снижения риска эскалации.

Министры иностранных дел договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.

Minval.az