Министерство оборонной промышленности Азербайджана и международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения «Thales Group» могут создать СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации.

По сообщению ведомства, обсуждения с руководством «Thales Group» провел представитель министерства Фаррух Везиров на полях Paris Air Show-2019 во Франции.

Читайте также: «Французское разочарование» Еревана. Как Баку «обрабатывал» Париж

«В ходе встречи были обсуждены вопросы создания СП по производству различных видов систем обнаружения и радиолокации. Кроме того, собеседники также обсудили вопрос создания регионального сервисного центра по оказанию техобслуживания и ремонту продукции «Thales Group», используемых в Азербайджане и соседних странах»,- говорится в сообщении министерства, передает Интерфакс.

Ведомство отмечает, что стороны достигли соглашения по реализации последующих шагов в рамках обсужденных проектов.

Фаррух Везиров также провел встречи с руководством Nexter, на которых были обсуждены вопросы совместного производства на предприятиях миноборонпрома Азербайджана продукции оборонного назначения, в том числе, колесной бронетехники, производства различных роботизированных видов вооружений на морских и воздушных носителях.

Стороны обозначили «дорожную карту» для реализации этих проектов.

Minval.az