Трагические инциденты не могут оказать негативное влияние на уровень армяно-российских отношений. Такое многообещающее заявление сделал на своей пресс-конференции в Ереване посол России в Армении Сергей Копыркин. Комментировал российский дипломат действительно непростой вопрос. Напомним: как уже сообщалось в прессе, в том числе в Minval.az, в подмосковном Путилкино в ночь на 2 июня в массовой драке был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, только накануне вернувшийся из Сирии. В его убийстве подозреваются выходцы из Армении. Фигурантами дела являются граждане России Сергей Ходжанян, Рудик Манукян, Артур Акобян, Давид Егиазарян и Сурен Маркосян и граждане Армении Нарек Степанян, Гамлет Айрапетян и Саак Саакян. Восемь из них уже арестованы. И теперь господин Копыркин рассуждает: «Конечно, в наших отношениях может всякое случиться. Наша задача здесь – сделать так, чтобы текущие трагические события не политизировались. Нельзя допускать того, чтобы это нанесло ущерб тому сущностному, что нас объединяет». Но затем, с удовлетворением отметив, что «в своих комментариях российское и армянское руководства очень осторожны на этот счет», — добавил: «Другое дело, что наши отношения настолько значимы, что вызывают различную реакцию со стороны разных сил и государств. Некоторые из них пытаются придать таким трагедиям политическую окраску. Но позиция руководства наших стран очень твердая в недопущении такой политизации».

А вот тут уже интересно: на какие «разные силы и государства» намекает господин Копыркин? На США и «дядей в пробковых шлемах»? Или… на Азербайджан?

А теперь поподробнее. В ночь на 2 июня в массовой драке с выходцами из Армении гибнет Белянкин. Уже в первые часы появляются сведения, что подозреваемые спешно вылетают в Армению, откуда, как были уверены, их никто не выдаст. К тому же конституции многих стран прямо запрещают выдавать по крайней мере своих граждан для ареста и суда. Но если уже восемь подозреваемых под арестом в России, в том числе четверо граждан Армении — это уже весомый повод предположить, что спешно командированный в Армению глава МВД России Колокольцев не просто посмотрел в глаза ереванским собеседникам, но и вполне успешно с ними договорился. А недавний король ереванских улиц, «народный премьер» Никол Пашинян послушно «прогнулся» в максимально комфортную для РФ позицию. Шансов скрыть это от армянской аудитории никаких. И этот «прогиб Пашиняна» оттеняют другие новости. Еще в декабре 2018 года российский военнослужащий-контрактник в Гюмри избил до смерти местную жительницу Джульетту Гукасяна 65 лет, работавшую в Гюмри уборщицей. Подозреваемого армянская полиция задержала…и передала командованию российской базы в том же Гюмри. Всего же, напоминают эксперты, от рук российских военнослужащих в Гюмри, начиная с 1999 года, погибли не менее 11 человек, в том числе шестеро членов семьи Аветисян. На таком фоне «сотрудничество с РФ» в аресте подогреваемых в убийстве Белянкина не может не вызвать понятного возмущения. И вот теперь посол Копыркин эффектно бросает Пашиняну этакий «спасательный круг в бурных волнах политики» и открыто советует «валить все» на такой-сякой Азербайджан, который спит и во сне видит, как бы вбить клин в отношения Еревана и Москвы. То есть без колебаний называть «агентами Баку и Анкары» всех, кто начнет задавать неприятные вопросы по поводу слишком уж «асимметричного» сотрудничества правоохранительных органов России и Армении. А в такой ситуации уже не получится исключать, что завтра убийство Белянкина вообще объявят «азербайджанской диверсией», а его фигурантов — не то «переодетыми азербайджанцами», не то «агентами Баку и Анкары».

Вопрос только в том, поможет ли это избежать неприятных вопросов. В том числе и о степени контроля Москвы над Ереваном.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az