В дагестанском райцентре Хунзах в воскресенье прошла церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата, наиба имама Шамиля, ставшего прототипом героя повести Льва Толстого. Один из самых известных участников Кавказской войны XIX века, Хаджи-Мурат погиб на территории нынешнего Азербайджана в 1852 году и был похоронен недалеко от места своего последнего боя. Об этом написала в понедельник газета «Коммерсант».

Как отмечает издание, предполагается, что его останки были похищены из могилы в Гахском районе Азербайджана и тайно вывезены на территорию России.

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«Накануне в социальных сетях появилось объявление о предстоящей церемонии со ссылкой на «председателя оргкомитета по захоронению» Магомеда Амирханова. По неофициальной информации, останки были похищены жителями села Цельмес Хунзахского района. По свидетельству участников церемонии, захоронению предшествовала дискуссия сельчан о правомерности такого перезахоронения, однако в итоге было принято решение предать привезенные останки земле. Администрация Хунзахского района дистанцировалась от происходящего, никто из официальных лиц на ней не присутствовал. В пресс-службе района обратили внимание на то, что нет никаких подтверждений, что останки принадлежат наибу имама Шамиля — Хаджи-Мурату.

Официальный Баку ситуацию пока не комментирует.

Вместе с тем в соцсетях появилось видео, свидетельствующие о том, что неизвестные вандалы разрыли могилу наиба Шамиля.

«Сегодня я попросил подписчика из Азербайджана поехать на могилу ХаджиМурада чтоб посмотреть в каком положении находится могила и есть ли следы вскрытия могилы. Как видно на видео плиты вокруг могилы разобраны, а излишки грунта высыпали за ограду. Следы вскрытия могилы очевидны. Но чьих рук это дело и для чего неизвестно», — отмечается в паблике «Авар халкъ» в инстаграм (орфография и пунктуация сохранены).

Minval.az