Познер своим необдуманным заявлением нанес больше вреда армянам, чем Азербайджану.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал азербайджанский политолог Расим Мусабеков.

«Недавно, будучи в Ереване, известный на постсоветском пространстве телевизионный гуру Владимир Познер разразился заявлением, в котором выразил свою «любовь» к армянам и неприличествующее его возрасту и общественному положению пренебрежение к Азербайджану. В ответ наши соотечественники забросали его «экскрементами» в социальных сетях. Некоторые наши писатели, журналисты, даже мои коллеги-депутаты, в стихах и прозе выразили Познеру свое негодование.

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На мой взгляд, этому событию мы придали больше значения, чем оно заслуживает. Ведь в действительности Познеру глубоко безразличны, как азербайджанцы, так и армяне. Он классическое воплощение так называемого «безродного космополита». Будучи евреем по происхождению, он кичится атеизмом и демонстративно ограждается от своего племени. Непонятно также какую страну: Россию, Францию или США Познер считает ли своей родиной, так как является гражданином всех трех», — отмечает Мусабеков.

«Слова Познера в адрес Азербайджана нанести нам сколько-нибудь заметный ущерб или имиджевые потери не в состоянии. Армянам же словесная поддержка Познера внушает ложную иллюзию правильности избранного пути территориальных претензий и вражды с соседями. Более 30 лет длится развязанный армянами карабахский конфликт, более четверти века длится оккупация захваченных армянскими силами азербайджанских территорий. Но, ни принудить Баку к миру на армянских условиях, ни добиться международной легитимации Нагорного Карабаха армянам не удалось. В результате Армения оказалась на обочине регионального сотрудничества, изолирована от всех крупных региональных проектов, а население, которое на словах поддерживает националистические лозунги, на практике ногами голосует против проводимой политики, массой покидая столь любимую на словах родину. По оценкам армянских демографов население Армении должно было вырасти до 5 миллионов, тогда как в действительности не составляет и половину этой цифры», — пишет политолог.

«Когда у армян наступает минут прозрения и смутное ощущение необходимости компромисса и освобождения оккупированных азербайджанских территорий, появляется очередной Познер, Монсерат Кабалье или очередной штат в США и Австралии, городок во Франции или в Аргентине публично выражает армянам свою поддержку. Мечты у армян воспламеняются, иллюзии берут верх и тупиковая, ведущая к краху политика, продолжается. Не сомневаюсь, что армяне, сегодня бурно выражающие свой восторг и благодарность зарубежным радетелям, в будущем будут осыпать их, и собственных авантюристических лидеров, проклятиями. Нам же нужно последовательно продолжать линию на экономическое, дипломатическое, военное и информационное давление. Иначе вразумить армян невозможно», — резюмирует Мусабеков.



Minval.az