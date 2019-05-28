Российский журналист и пропагандист Владимир Познер в интервью Общественному телевидению Армении заявил, что сожалеет, что во время недавнего визита в Армению не смог найти время и поехать в оккупированный азербайджанский Нагорный Карабах.

Познер отметил, что «с большой симпатией относится к Армении и армянам, считает армян очень умными». Он подчеркнул, что его привлекает «уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях».

«К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той», – цитирует журналиста ереванский «Спутник».

При этом российский пропагандист важно заявил, что его «не волнует» «черный список» Баку, более того, «он вызывает у него лишь улыбку».

«Ну включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам», – подчеркнул журналист.

Познер находился в Армении 22-25 мая.

Minval.az